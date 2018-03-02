5 أسئلة هامة للمستفيدين و ” قياس ” يجيب

نايف السالم(صدى):

نشر حساب خدمة المستفيدين للمركز الوطني للقياس، اليوم الجمعة، أكثر خمسة أسئلة وردته الأسبوع الماضي، على النحو التالي:

1-فقدت بطاقة البصمة لاختبار القدرات العمل، ما العمل؟

وكان الجواب: في حال التقاط بصمة يدك عند إصدار البطاقة المفقودة، فيمكنك الحضور يوم اختبارك وسيتأكد من بصمة يدك فقط.

2-هل يمكن الدخول بالآلة الحاسبة في الاختبار التحصيلي؟

وكان الجواب: القسم الرياضي في الاختبار بتضمن أرقاماً يمكن الإجابة عنها دون استخدام الآلة الحاسبة لذلك لا يسمح بدخول الآلة داخل القاعة.

3-ما الفرق بين اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية؟

وكان الجواب: اختبار كفايات المعلمين مخصص للوظائف التعليمية، أم اختبار كفايات اللغة الإنجليزية فهو لقياس مستوى اللغة عند المتقدم.

4-ما صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية؟

وكان الجواب: ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار.

5-لدي اختبار محوسب ولم يظهر لي رقم المقعد والجلوس في ملفي؟

وكان الجواب: لا يوجد رقم مقعد وجلوس في الاختبارات المحوسبة، يكفي أن اختبارك مؤكد في ملفك.