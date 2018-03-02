ليفربول لن يقاوم الإغراءات وبدأ البحث عن بديل لصلاح

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر،اليوم الجمعة، إن ليفربول في صدد البحث عن بديل للنجم المصري المحترف بصفوفه محمد صلاح.

وقالت المصادر إن ليفربول لن يكون قادرًا على مواجهة إغراءات الأندية الأوروبية التي تسعى إلى التعاقد مع صلاح؛ عقب الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق خلال هذا الموسن.

وكان الريال أبدى رغبته في ضم صلاح، مما جعل ليفربول يبدا في مراقبة البرتغالي جيلسون مارتينيز، نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ومن المرتقب أن يتعاقد ليفربول مع اللاعب البرتغالي في الصيف المقبل، في حالة انضمام صلاح للريال.