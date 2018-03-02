فلكية جدة: 6 كواكب براقة ستشاهد بالعين المجردة خلال مارس

نايف السالم(صدى):

صرَّح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، بأنه سيكون هناك 5 كواكب براقة ستشاهد بالعين المجردة، خلال شهر مارس الجاري، في سماء المملكة والمنطقة العربية.

وأضاف ” أبوزاهرة ” ، أن الكواكب هي: عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري ، زحل، مشيراً إلى أن كوكبي عطارد والزهرة سيكونان في نفس الجزء من السماء ويرصدان بعد فترة وجيزة من غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل.

وأوضح أن ابتداء من 3 مارس سيفصل بين هذين الكوكبين أقل من درجة، وسيبقيان قربيين من بعضهما البعض لرؤيتهما سوياً في نفس مجال رؤية المنظار الثنائي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس.

أما المريخ والمشترى وزحل، فسيتم رصدهم باتجاه الأفق الشرقي ابتداء من منتصف الليل وخلال الساعات قبل شروق الشمس، فسيشرق المشتري أولاً كل ليلة ثم المريخ وبعده كوكب زحل.