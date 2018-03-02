” مبتز ” يستغل فتاة ويحصل منها على مبالغ مالية وممتلكات عينية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

قاد تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المدينة إلى القبض على مبتز دأب على استغلال فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر حسابها في ” تويتر ” : ” مبتز استغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحصيل مبالغ مالية وممتلكات عينية من فتاة ” .

وأضافت أن التنسيق والتعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة والجهات الأمنية يسفر عن ردعه والقبض عليه.