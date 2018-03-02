بالفيديو.. طرد مشرد من ماكدونالدز يثير الغضب بمواقع التواصل

واشنطن(صدى):

وثق رجل أمريكي يٌدعى ” يوسي جالو ” مقطع فيديو يرصد لحظة طرد مٌشرد من إحدى فروع ماكدونالدز بولاية كارولينا الجنوبية ، ما اثار موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث اصطحب يوسي مشردا معه لداخل مطعم ماكدونالدز وبعد طلبهما الطعام تفاجأ الرجل بطلب العاملين بالمطعم الشرطة لهما لطردهما من المكان مدعين أن أحد العملاء تقدم بشكوى ضد المشرد مدعيا أنه كان يتسول المال من موقف السيارات.

أكد الرجل أنه من طلب من المشرد منحه الطعام، وتم طرد الرجل أيضا لرفعه صوته بالمكان، فيما اصطحب المشرد معه في نهاية مقطع الفيديو لطلب الطعام بمكان آخر.