” الاستئناف ” تصدر حكما نهائيا في قضية ” تكافؤ النسب “

علي القحطاني (صدى):

كشف مصادر أن محكمة الاستئناف في الرياض اصدرت حكماً نهائياً في قضية “تكافؤ النسب” بين أم نواف وزوجها، في الحكم الابتدائي الصادر بفسخ زواجهما قبل عامين.

وقال الزواج أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم بفسخ عقد نكاحه من زوجته، مناشداً النظر في ظروفه الأسرية، خاصة ما يتعلق بـ “ضياع طفلته”.

وكان ذوو الزوجة قد أقاموا دعوى متهمين الزوج فيها بالتدليس بنسبه بعد نحو عام من دخوله عليها وإنجابه منها طفلة سمّاها “نوف”، وكانت الزوجة تعاني إعضال والدها لها فتقدمت بدعوى للمحكمة وانتقلت الولاية إلى مَن يليه من الأولياء.

يذكر أن قاضي محكمة العیینة قد أصدر في أكتوبر 2016 بقضیة تكافؤ النسب بخلع الزوجة من زوجھا، بعدما قدم ذوو الزوجة مذكرة يتھمون فیھا زوج ابنتھم بأنه أقل نسباً