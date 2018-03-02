ضبط مطبخا عشوائيا وإتلاف 500 كيلو لحوم بأجياد الفرعية

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، أمس الخميس، مطبخاً عشوائياً يديره مجموعة من الوافدين من جنسيات مختلفة، خلال جولة ميدانية على المنطقة.

وأشار رئيس البلدية، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الوافدين استغلوا موقعًا داخل عمارة سكنية في حي أجياد بئر بليلة، لإقامة مطبخاً وممارسة الطبخ والذبح دون تراخيص نظامية.

وأضاف أنه تم رصد الموقع المخالف، و اتضح أنه غير مؤهل، ولا تتوفر به الاشتراطات الصحية المطلوبة، و غير مرخص نظاميًا.

وأغلقت البلدية الموقع، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف ما يزيد عن500 كيلو من اللحوم الحمراء والبيضاء سيئة الحفظ والتخزين ومجهولة المصدر.

وصادرت البلدية كمية كبيرة من الخضراوات والمواد الغذائية المتنوعة، وما يزيد عن 150 قطعة متنوعة من أدوات ومعدات الطبخ.