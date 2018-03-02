مطار شانجي يحمل الركاب جزءا من تكلفة التوسعات الجديدة

سنغافورة(صدى):

قررت إدارة مطار ” شانجى” الدولي في سنغافورة، زيادة الرسوم على الركاب – اعتبارًا من أول يوليو المقبل وذلك للمساعدة في تمويل خطط التوسعات الكبرى التي ستجرى بالمطار وتنتهي بحلول عام 2030.

حيث أن المسافرين عبر المطار، سيضطرون لدفع 13.30 دولار سنغافوري، إلى جانب ما يدفعونه حاليًا وهو 34 دولارًا كما أن ركاب ” الترانزيت ” سيدفعون 3 دولارات أكثر، مع إدراج الزيادات في تذكرة السفر.

وأعلنت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني ومجموعة مطار شانجى، أن شركات الطيران ستدفع المزيد في الرسوم المتعلقة بوقوف الطائرات ورسوم الهبوط بالمطار الذي يعد من أكبر المطارات في جنوب شرق آسيا بهدف تعزيز مكانة سنغافورة كمركز رئيسي للطيران.

مع العلم أنه اعتبارًا من أول أبريل عام 2024 ستزيد أيضًا رسوم المغادرة بالنسبة للمسافرين المغادرين من مطار شانجى إلى 62.30 دولار، حتى مع تأكيد المسئولين بأن الجزء الأكبر من تكلفة تطوير المطار، والتي تشمل بناء محطة رقم 5، ستتحملها الحكومة والمجموعة التي تدير المطار.