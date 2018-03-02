فضح قطر وتأكيد تورطها في دعم الإرهاب الإيراني

طلال الضوي(صدى):

أوضحت مصادر أنه تم في الساعات القليلة الماضية اتصالًا هاتفيًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتميم بن حمد، استعرض خلالها الطرفان سبل التعاون بين البلدين، إضافة إلى الحديث عن ما يدور في منطقة الشرق الأوسط.

وفتح الرئيس الأمريكي خلال اتصاله مع تميم حديث عن الملف الإيراني، ودور إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة، ودعمها الواضح للكيانات الإرهابية، باعتبارها أحد أهم أسباب تواجد الإرهاب في منطقة اغلشرق الأوسط والعالم.

ونشرت واشنطن بيانًا، بعد الاتصال، أوضحت فيه الملفات التي تمت مناقشتها بين الطرفين، والتي شملت سبل التعاون، والحديث عن التغلب على الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى الحديث عن إيران ودورها في العمليات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دعوة تميم لزيارة واشنطن في أبريل المقبل.

واستمر مسلسل تزييف الحقائق، حيث أصدرت وكالة الأنباء القطرية بيانًا توضح فيه الملفات التي تم طرحها بين دونالد ترامب وتميم، والذي لم يتضمن أي حديث عن طهران، ما يوضح دعمها للدول التي ترعى الإرهاب كإيران وقوات الاحتلال التركية، من خلال المنابر الإعلامية، والعلاقات الخفية بين تلك الدول والتعاون المشترك لدعم الإرهاب.