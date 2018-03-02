المسند: موجات البرد لم تنته وحشرات طائرة عند الأنوار الأيام القادمة
قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي البطيء، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن موجات البرد المعتدلة انتهت.
وأشار ” المسند ” إلى أن في الأيام القادمة قد تشاهد الحشرات الطائرة ليلاً عند الأنوار لاعتدال الجو، لافتًا إلى أنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين.
أوضح ” المسند أن من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 41 دقيقة
خير ان شاء الله ,,