المسند: موجات البرد لم تنته وحشرات طائرة عند الأنوار الأيام القادمة

سالم المطيري(صدى):

قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي البطيء، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن موجات البرد المعتدلة انتهت.

وأشار ” المسند ” إلى أن في الأيام القادمة قد تشاهد الحشرات الطائرة ليلاً عند الأنوار لاعتدال الجو، لافتًا إلى أنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين.

أوضح ” المسند أن من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.