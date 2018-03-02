  • الجمعة 2

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المسند: موجات البرد لم تنته وحشرات طائرة عند الأنوار الأيام القادمة

المسند: موجات البرد لم تنته وحشرات طائرة عند الأنوار الأيام القادمة

المسند: موجات البرد لم تنته وحشرات طائرة عند الأنوار الأيام القادمة
سالم المطيري(صدى):

قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي البطيء، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن موجات البرد المعتدلة انتهت.

وأشار ” المسند ” إلى أن في الأيام القادمة قد تشاهد الحشرات الطائرة ليلاً عند الأنوار لاعتدال الجو، لافتًا إلى أنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين.

أوضح ” المسند أن من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 41 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *