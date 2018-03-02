بلدية الخبر تصادر 730 كيلوجرام لحوم مجهولة المصدر

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية محافظة الخبر ممثله بإدارة مراقبة الأسواق أمس ، من ضبط شقتين في الخبر الجنوبية، تسكنها عماله تمارس طبخ لحوم مجهولة المصدر بكميات بلغت 730 كيلو جرام، وذلك ضمن جولاتها اليومية مع حملة “وطن بلا مخالف” .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي, أن مراقبو البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، داهموا شقتين بعد ملاحظة قيام بعض العمالة بإدخال كميات من المواد الغذائية إلى تلك الشقق، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع ما تم مصادرته من اللحوم التي بلغت 730 كيلو، و 40 كيلو خضار، إضافة الى 4 مواقد، و 20 قطعة أواني منزلية تظهر عليها علامات الصدأ وغير صالحه للاستعمال، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وبين المهندس الزايدي أن البلدية حريصة على متابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة والغير المرخصة ذات الأثر السلبي على الصحة العامة، التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية.