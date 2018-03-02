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  3. بالفيديو.. إيرانيون غاضبون يوقفوا ندوة لبرلماني للمطالبة باستعادة أموالهم

بالفيديو.. إيرانيون غاضبون يوقفوا ندوة لبرلماني للمطالبة باستعادة أموالهم

بالفيديو.. إيرانيون غاضبون يوقفوا ندوة لبرلماني للمطالبة باستعادة أموالهم
طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، بعض الإيرانيون الغاضبون، أثناء إيقافهم ندوة لعضو البرلمان حمد حسين زاده، في مدينة مشهد.

وطالب الإيرانيون الغاضبون، باستعادة أموالهم المنهوبة من قبل مؤسسات تابعة لـ الحرس الثوري التي أعلنت إفلاسها قبل عدة أشهر.


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