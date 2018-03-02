بالفيديو.. إيرانيون غاضبون يوقفوا ندوة لبرلماني للمطالبة باستعادة أموالهم
أظهر مقطع فيديو متداول، بعض الإيرانيون الغاضبون، أثناء إيقافهم ندوة لعضو البرلمان حمد حسين زاده، في مدينة مشهد.
وطالب الإيرانيون الغاضبون، باستعادة أموالهم المنهوبة من قبل مؤسسات تابعة لـ الحرس الثوري التي أعلنت إفلاسها قبل عدة أشهر.
#فيديو_همسايه
إيرانيون غاضبون يوقفون ندوة لعضو البرلمان حمدحسين #زاده في مدينة #مشهد ويطالبون باستعادة أموالهم المنهوبة من قبل مؤسسات تابعة لـ #الحرس_الثوري التي أعلنت إفلاسها قبل عدة أشهر.#همسايه #آزادى_ايران #حقوق_مردم pic.twitter.com/ttfW389UKT
— همسايه (@Hmsayh) 2 March 2018
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