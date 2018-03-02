أول ماراثون ” نسائي ” بالمملكة أبريل المقبل

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، اليوم الجمعة، معلومات جديدة، عن موعد ومكان أول ماراثون نسائي في المملكة، مؤكدة أن الماراثون سيتم خلال شهر أبريل المقبل؛ حيث يستضيفه نادي الوحدة.

حيث يتم تنظيم الماراثون تحت رعاية الأميرة ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بالتعاون مع فريق ” حور مكة ” التطوعي، المشرف على البطولة، وسيقام في الصالة المغطاة بمقر نادي الوحدة، في حي العمرة.

وجدير بالذكر أن الأميرة ريما بنت بندر، أكدت في وقت سابق أن الزي الشرعي لن يكون عائقًا أمام ممارسة المرأة للرياضية، مضيفة: ” نعلم أن هناك 3 شركات تصنع العباءات النسائية الصالحة لممارسة الرياضة، وشركتين تنتجان عباءات مصممة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية. ”