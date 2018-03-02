الصحف الفرنسية تحكم بالفشل على سان جيرمان أمام الريال: وداعا باريس

طلال الغامدي(صدى):

اعتبرت الصحف الفرنسية، أن خروج نيما دا سيلفا من تشكيلة باريس سان جيرمان؛ إثر تعرضه للإصابة، أمر كافي لخروج النادي الفرنسي من دوري الأبطال.

وقالت الصحف إن فرص سان جيرمان أصبحت مستحيلة في الفوز على الريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ليكيب، على غلافها،عنوان : ” وداعًا باريس ” ، في إشارة لمهمة النادي الفرنسي الصعبة أمام الملكي في ظل غياب نيمار.

وقالت صحيفة لو باريزيان إن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بدأ يشعر بالتوتر والقلق بعد إصابة نيمار وإمكانية خضوعه لعملية جراحية.