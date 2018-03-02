أسباب تدفع الرجل للهروب من الارتباط

متابعات(صدى):

يُعد الالتزام شبح يهدد الرجال ، فهذه الكلمة غالبًا ما تكون هي السبب في انتهاء الكثير من العلاقات، حيث يجد الإنسان دائمًا صعوبة في التعامل مع شريك حياته إذا كان يمتلك تلك الصفة، تلك التي توجد بدرجة أكبر في الرجال مقارنة بالنساء، فإذا كان لديك شك في إمكانية وجود تلك الصفة في شريك حياتك المستقبلي، نقدم لك بعض الأسباب التي تساهم في تعزيز تلك الصفة لتجنبها..

الهروب من الكلام معك :

إذا لاحظت عدم وجود العديد من الموضوعات التي يمكنكما التحدث فيها خلال الفترة الأخيرة فإن هذا قد يدفعه للشعور بالملل والبحث عن شخص غيرك، فبالرغم من أنه في بداية العلاقة قد يكون من المقبول التحدث عن موضوعات ليست بالكثيرة، إلا أن هذا يصيبه بالملل فيما بعد ويدفعه للبحث عن شخص آخر يمكنه التواصل معه.

أنت تغيرت :

نتغير جميعًا مع مرور الوقت والسنوات، الأمر الذي يمكن وصفه بالجيد في كثير من الأحيان، إلا أن التغيير يختلف من شخص لآخر، وهنا نقصد التغيير العاطفي أو في طريقة التفكير، وهذا الأمر الذي قد لا يتقبله شريك حياتك، مما يدفعه للبحث عن شخصية يمكن أن تتوافق معه من جديد.

الاهتمام بالشغل :

الانهماك في الحياة المهنية على حساب حياتك الخاصة قد يكون سببًا مهمًا يدفع شريك حياتك للعزوف عن العلاقة، لأنك أحيانًا تنسى وجوده.

فوبيا الالتزام :

يعانى عدد لا بأس به من الأشخاص من تلك المشكلة التي تدفعهم للبحث عن أبسط الأسباب التي يمكنها أن تكون ذريعة للهروب، ففي كثير من الأحيان يميل الرجال للاستمرار في العلاقة مادامت الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بمجرد ظهور مشكلة صعبة يبحث كل منهم عن طريقة للهروب من الالتزام والمسؤولية.