توضيح من الجوازات حول تأشيرة “ خرج ولم يعد ”

حمود العنزي (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة عن إتاحة التبليغ عن الوافد الذي خرج ولم يعد عبر انظمتها الإلكترونية دون مراجعة فروعها.

وقالت المديرية عبر حسابها في ” تويتر ” : ” الآن أصبح تسجيل “ خرج ولم يعد ” آليًا، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة الجوازات “.

وكانت الجوازات أعلنت مؤخراً أن إجمالي المخالفين المضبوطين في الفترة الأخيرة، بلغ قرابة 700 ألف مخالف، معظمهم لنظام الإقامة، إلى جانب آخرين مخالفين لنظامي العمل وأمن الحدود، مشيرة أن المغادرين خروج نهائي خلال العام الماضي بلغ أكثر من 500 ألف.