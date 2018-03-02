شاب يشنق فتاة عقب اغتصابها ثم يقطع جسدها لنصفين

الجزائر(صدى):

أقدم شاب جزائري على اختطاف طالبة جامعية جارته ، وشنقها عقب الاعتداء عليها جنسيا مستغلا عدم وجود أحدا من أفراد أسرته بالمنزل .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة الجزائرة بلاغ من أسرة تفيد بتغيب نجلتها طالبة جامعية ” 23 عاماً ” وعدم عودتها للمنزل ، وأتى ذلك تزامنا مع ورود بلاغ بالعثور على جزء علوي من فتاة مجهولة تبين أنه يعود للطالبة .

وتبين من خلال التحقيقات التي كشفت عنها وسائل إعلام جزائرية ، أن الطالبة كانت عائدة إلى منزلها بمدينة بسكرة شرق الجزائر، بعدما أنهت دراستها بالجامعة، وعند دخولها العمارة التي تقطن فيها برفقة عائلتها، استغل جارها غياب أفراد أسرته عن البيت، ليقوم بإدخالها بالقوّة إلى الداخل وإغلاق الباب، وبعد الاعتداء عليها، قام بقتلها شنقا وتقطيعها نصفين.

وأضافت التحقيقات أنه عند عودة العائلة إلى المنزل واكتشاف الجريمة التي اقترفها ابنها، قامت بتقسيم الجزء السفلي من جثّة الفتاة إلى أجزاء صغيرة، ووضع كل جزء في كيس قمامة، ثم رميها والتخلص منها في أماكن متفرقة من المدينة.