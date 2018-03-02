رغم التعادل.. ميسي يتفوق على نيمار ويواصل تحقيق الأرقام القياسية

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من تعادل البرسا الصادم، أمس الخميس، أمام لاس بالماس، في الدوري الإسباني، إلا أنه مازال ميسي يحلق بعيدًا محققًا الأرقام القياسية.

وتفوق ليونيل ميسي، عبر مباراة لاس بالماس، على كافة اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، عقب إحرازه لهدف من ضربة حرة.

وسجل “ميسي ” الهدف الأول للبرسا، أمس، من ركلة حرة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول ، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة هذا الموسم برصيد 4 أهداف، متفوقًا على نيمار دا سيلفا صاحب الـ3 أهداف، ونبيل فكير لاعب ليون.