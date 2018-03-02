عدد ضحايا انفجار العاصمة الأفغانية يرتفع إلى 19 مصابا ومقتل طفلة

كابول(صدى):

كشف مسؤول أفغانى عن ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الكبير الذى وقع، اليوم الجمعة، شرقى العاصمة ” كابول ” إلى 19 شخصًا، بالإضافة إلى مقتل طفلة وحصانًا كان بمكان الحادث.

وأوضح طبيب بأحد المستشفيات المحلية، محمد موس، أن من بين المصابين في الانفجار خمسة أطفال وسيدتين.

وجدير بالذكر إنه قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول بصير مجاهد، إن الانفجار وقع فى منطقة ” قابيل باي ” ، حيث يوجد مركزًا للشرطة ومكاتب جمارك تابعة للحكومة بالإضافة إلى بعض المبانى الأخرى.