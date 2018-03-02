” التحقيقات الفيدرالي ” يدقق في صفقة تجارية دولية لإيفانكا ترامب

واشنطن(صدى):

أكد مسؤول أمريكي، أن مسؤولي مكافحة التجسس الأمريكيين، يدققون في صفقة تجارية دولي لمستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدقق في المفاوضات وعمليات التمويل المحيطة تحديداً بفندق وبرج ترمب في مدينة فانكوفر الكندية.

وأوضح المسؤول، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يراجع شبكة الاتصالات الدولية والتجارية لإيفانكا؛ وذلك للتأكد من أن الصفقات التجارية لا تجعلها عرضة لضغوط خارجية.

يشار إلى أن برج وفندق فانكوفر، يعد موضع اهتمام وتركيز من مكتب التحقيقات، والذي يبلغ ارتفاعه 616 قدماً ويملك إطلالة مميزة على المدينة، كما يضم أحد فروع العلامة التجارية لإيفانكا ترمب في نوادي الصحة والجمال.

وأشار المسؤول أن هذا التدقيق قد يشكل عائقاً أمام ابنة ترمب التي تحاول الحصول على تصريح أمني كامل عن دورها كمستشارة للرئيس الأمريكي.