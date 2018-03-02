اعتماد عملة الـ ” بترو ” الافتراضية في شركات الطيران الفنزويلية

كاراكاس(صدى):

قامت السلطات الفنزويلية بالسماح لشركات الطيران في البلاد ببيع تذاكر السفر بالـ ” بترو ” ، وهي عملة افتراضية خاصة بفنزويلا أطلقتها كاراكاس للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال رئيس إدارة الدولة للموجودات المقومة بالعملة الافتراضية، كارلوس فارغاس، عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” وفقًا لتعليمات الرئيس نيكولاس مادورو، يسمح لشركات الطيران ببيع تذاكر الرحلات الوطنية والدولية بعملة الـ ” بترو ” وغيرها من العملات المشفرة ” .

وووجه الرئيس الفنزويلي، قبل أيام، الشركات الحكومية بأن تحول جزء من مبيعاتها ومشترياتها إلى عملة ” البترو ” ، وأضاف أن الفنزويليين بمقدورهم دفع ثمن خدمات الوقود والسياحة من خلال العملات الرقمية، بما فيها ” بترو ” .

جدير بالذكر أن الحكومة الفنزويلية أطلقت في 20 فبراير عملة افتراضية مدعومة باحتياطيات البلاد النفطية وسمّتها ” بترو ” ، فيما يؤكد الخبراء أن فنزويلا قد ابتكرت العملة الجديدة للالتفاف على العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن عليها، ويرون أنها خطوة يائسة لتأمين النقد.