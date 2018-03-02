9 حركات لا إرادية تجعلك تحلل الشخصيات

متابعات(صدى):

تُعد الحركات اللاإرادية التي يصدرها الإنسان عندما يريد أن يتحدث ولكنه لا يستطيع أصدق ما يقوم به الشخص، وهذه التعبيرات يمكن أن نطلق عليها اللغة الرمزية أو الأحاديث الصامتة التي يصدرها الأشخاص ويتبادلونها لتوصيل معاني مختلفة دون التحدث بأي كلمة، وأحيانًا كثيرة نرى تعبيرات وإشارات من الآخرين لا نفهمها ولا نعرف المغزى من معناها.

لذلك فسر لنا خبراء علم النفس أبرز دلالات التعبيرات باللغة الصامتة، حيث أن التعبيرات التي تصدر عن الإنسان هي في الحقيقة كشف عن ردود أفعال وكل حركة تحمل معنى ومغزى معين.

وإليك بعض الحركات اللاإرادية المعبرة عن الشخصيات :

ـ إذا وجد شخص في مكان وبجانبه كرسي لم يجلس عليه أحد ثم وضع يده عليه فهذا يعطى رسالة أن يحتاج إلى حنان أو عاطفة، أما إذا وضع يديه على منضدة فهذا يعنى أنه يريد القرب منك

ـ إذا رأيت شخصًا يلمس فمه كثيرا فهذا يعنى أنه لا يصدق حديثك، والذي يحرك رأسه كثيرًا يعنى أنه يريدك أن تصدقه وينتظر ذلك منك .

ـ إذا قام شخص بتحريك رأسه بحركات بسيطة جدًا معنى ذلك أنه يريد أن يكون قوًيًا.

ـ من يضع يده على رأسه خاصة على جبهته فهذا يرسل رسالة باللغة الصامتة أنه يريدك أن تثق به

ـ إذا ثنى شخص يديه ” كرجل المصارعة على سبيل المثال ” فهو يدافع عن رأيه أو وجهة نظره

ـ إذا جلس شخص واضعًا إحدى قدميه على الأخرى مع تشبيك بيديه يعطى رسالة للشخص الجالس أمامه أنه غير مهتم به أو بأحاديثه أما إذا بعد يديه عن بعضهما فهو يعطى فرصة للجدال أو المناقشة ويهتم بأحاديث الشخص الذي يجلس أمامه.

ـ إذا جلس شخص على مكتبه وهو يسند ذراعيه فوقه فهذا يعنى أنه قوى

ـ الابتسامة الحقيقية تخرج من العين والفم أما إذا خرجت ابتسامة من الفم فقط فهذا يعطى انطباع عن المجاملة فقط وأنه لم يشعر بالانبساط من داخله.

ـ إذا وقف شخص مدلدلاً قدميه ومنحنى مع تشبيك يديه هذا يعنى أنه لا ينتبه ولا ينوى الجد في عمله، أما إذا وقف رافعًا رأسه فهذا يعنى أنه جاهز للعمل في أي وقت.