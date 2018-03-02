صناع الموضة الخليجية يتألقوا في الموسم الثاني لمهرجان الموضة العربية

أماني الغامدي(صدى):

تشارك دول الخليج العربي مشاركة قوية في مهرجان الموضة العربية، حيث تعرض المصممة السعودية أمينة الجاسم مجموعة صنعت خصيصًا للمهرجان تتضمن الجوانب الثرية في الزى التراثي السعودي، وخصصت لكل منطقة في المملكة عدد من القطع التي تحاكي زيها التراثي.

كما تشارك مصممة الأزياء المصرية جينا سلطان بأحدث تصميماتها لربيع وصيف 2018، ويشارك أيضا من المملكة المصممة عبير عسقول بمجموعة جديدة تخص صيف 2018 ، كما تشارك من الإمارات مصممة المجوهرات العالمية مها السباعي، و من تونس المصممة سونيا بن خليل والمعروفة بتصميماتها الجريئة ومن السودان مصممة العباءات منال يوسف .

حيث تتضمن فعاليات المهرجان تكريم عدد من نجوم الفن بلقب سفير وسفيرة الموضة ، وقد صرح الدكتور عماد الساعي رئيس مهرجان الموضة العربية بأن الموسم الثاني سيشهد تنوعًا رائعًا لصناع الموضة من الوطن العربي، مما يحقق الهدف الذي دشن لأجله المهرجان وهو تبادل الخبرات بين صناع الموضة لإثراء هذه الصناعة وأنه سعيد جدًا بتقديم الإعلامية ياسمين الخطيب للمهرجان والإخراج للمخرج كريم البيلي لما حققاه من نجاح وتألق في الموسم الأول .

والجدير بالذكر أن صناعة الموضة في الوطن العربي تمر بمرحلة رائعة وان المهرجان حقق نجاحًا رائعًا في الدورة الأولى.