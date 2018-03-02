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بالفيديو.. طائر يقتحم الاستوديو ويستقر على رأس مذيعة

بالفيديو.. طائر يقتحم الاستوديو ويستقر على رأس مذيعة
واشنطن(صدى):

تعرضت مذيعة نشرة أمريكية تُدعى ” نيشيل ” لموقف محرج على الهواء عقب أن هبط طائر على رأسها بعدما حاولت تقديم فقرته.

وظهرت المذيعة في الفيديو وهي تقدم فقرة عن طائر ” أبو منجل القرمزي ” وعن فائدته في إزالة البق والحشرات من الأعشاب في الحديقة ، ولحظات حتى دخل الطائر إلى الأستديو واستقر على رأس المذيعة ، فانتاب الجميع نوبة ضحك .

وقالت المسئولة عن الطائر في حديقة حيوان سان دييغو : إنه يبدو أن الطائر كان متحمسا جدا لمقابلة المذيعين، ولم يستطع الانتظار أكثر من ذلك .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 1 ساعة

يبونا نصدق انه صدفه ,,

,, بس انا ماني مصدقهم لو يكحون دم ,,

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