بالفيديو.. طائر يقتحم الاستوديو ويستقر على رأس مذيعة

واشنطن(صدى):

تعرضت مذيعة نشرة أمريكية تُدعى ” نيشيل ” لموقف محرج على الهواء عقب أن هبط طائر على رأسها بعدما حاولت تقديم فقرته.

وظهرت المذيعة في الفيديو وهي تقدم فقرة عن طائر ” أبو منجل القرمزي ” وعن فائدته في إزالة البق والحشرات من الأعشاب في الحديقة ، ولحظات حتى دخل الطائر إلى الأستديو واستقر على رأس المذيعة ، فانتاب الجميع نوبة ضحك .

وقالت المسئولة عن الطائر في حديقة حيوان سان دييغو : إنه يبدو أن الطائر كان متحمسا جدا لمقابلة المذيعين، ولم يستطع الانتظار أكثر من ذلك .