” الصندوق العقاري ” يوضح آلية التمويل برهن العقار

علي القحطاني (صدى):

قام الصندوق العقاري، صباح اليوم الجمعة، بتوضيح آلية التمويل برهن العقار، حيث أشار إلى أن التمويل برهن العقار، يستطيع من خلاله المستفيد رهن عقار مملوك له ” فيلا- شقة- أرض ” ، ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار، حسب آلية جهة التمويل ” بنظام دفعة واحدة ” .

جاء ذلك وفقًا لما أكده حساب الصندوق العقاري، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وذلك خلال رده على سؤال متعلق بهذا الشأن.

فيما جدد الصندوق العقاري، تأكيده على أن جميع من هم على الضمان أو من محدودي الدخل أو معدومي الدخل، سوف يكون لهم برنامج خاص بهم، للاستفادة من القرض العقاري ” التمويل المدعوم ” ، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت قريب.