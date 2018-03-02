مواعيد انتهاء فترة السداد لرسوم الأراضي البيضاء في 4 مدن

حمود العنزي (صدى):

نصح نظام رسوم الأراضي البيضاء، أصحاب الأراضي بسداد الرسوم قبل انتهاء فترة السداد؛ حتى لا يتعرضوا إلى مخالفة قد تصل غراماتها الى ٢.٥٪ من قيمة الأرض.

وأوضح الحساب الرسمي للنظام على موقع ” تويتر ” ، المتبقي على نهايئة فترة السداد في المدن المختلفة بدءاً من تاريخ 14/6/1439 هـ، مشيراً إلى أنه ينتهي في محافظة جدة بعد 37 يوماً أي في 22/7/1439هـ.

ولفت إلى أن الموعد سينتهي في مدينة الرياض بعد 15 يوماً أي يوم 29/6/1439هـ، وفي مكة المكرمة بعد 273 أي يوم 22/3/1440 هـ، وينتهي في حاضرة الدمام يعد 65 يوماً أي يوم 20/8/1439هـ.