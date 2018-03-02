بالصور.. اندلاع حريق في عمارة سكنية بخميس مشيط

أبها(صدى):

قامت قوات الدفاع المدني بخميس مشيط، مساء أمس الخميس، بمباشرة حريقًا اندلع في شقة بعمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار.

حيث أعلن العقيد محمد العاصمي، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، بمنطقة عسير، عن ورود بلاغ عند الساعة ٢٢:٤٧ من مساء الخميس، يفيد بنشوب حريق في شقة بحي عتود.

واشتعل الحريق، بغرفة ٣×٤م بكامل محتوياتها من كنب وفرش مع اسوداد كربوني بكامل الشقة، نتيجة للدخان المصاحب للحريق.

وتوصل الدفاع المدني، من خلال المعاينة والتحقيق الأولي، إلى أن سبب الحريق التماس كهربائي، نتيجة زيادة أحمال على أفياش كهربائية بالغرفة.

فيما قامت قوات مدني خميس مشيط بإخماد الحريق، والعمل على تهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة، ولم يصاحب الحادث أي احتجاز أو إصابات.

