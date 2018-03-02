شوستر: ميسي فقط من يستحق الإشادة من بين لاعبي البرسا

نواف السالم(صدى):

انتقد المدرب الألماني السابق بيرند شوستر، أداء لاعبي برشلونة، خلال مباراة الأمس، أمام لاس بالماس في إطار الدوري الإسباني.

وقال ” شوستر ” ، إن اللاعب الوحيد الذي يستحق الإشادة هو ليونيل ميسي، مضيفًا لم أحب أداء البرسا وليس النتيجة، موضحًا أن اللاعبين لم يفعلوا شيئًا في الميدان.

وأضاف: ” لا يمكن لبرشلونة أن تعتمد فقط على ميسي دائمًا، لأنه إذا لم يكن في يومه ولم يفعل شيء فأن الفريق لن يفعل شيء بأكمله ” .

وعن سواريز، تساءل عن سبب مشاركته، قائلًا: ” لم يفعل شيء سوى تجنب الحصول على بطاقة صفراء للمشاركة أمام أتلتيكو ” .