إمساك يد زوجك أثناء الولادة يخفف آلام المخاض

متابعات(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أن إمساك المرأة يد من تحب خاصةً زوجها أثناء الولادة، يساعد على التخفيف من آلام المخاض.

وأجرى الباحثون تجربة على 20 امرأة برفقة أزواجهن، وبينت النتائج، أن إمساك المرأة يد زوجها في تجربة مؤلمة مثل الوضع يخفف من الألم، ويجعلها تحصل على المزيد من التعاطف.

واشتملت التجربة، على تمرير الماء الساخن عبر أنبوب تضع المرأة يدها فيه، واكتشف الباحثون، أن إمساك يد الزوج، يخفف الألم إلى النصف، كما أن الرجل أكثر قدرة على تخمين مدى الألم والضرر الذي تتعرض له الزوجة وهو ممسك بيدها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتقد العلماء، أن السر وراء ذلك يكمن في مزامنة عقول الزوجين عبر الملامسة، ما يجعل الرجل يشعر بما تشعر به زوجته من ألم، والتعاطف الذي يبديه تجاهها، يجعلها تعاني أقل من الألم.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بافيل غولدستين من جامعة كولورادو: “حصلت على فكرة الدراسة في غرفة التوليد، عندما ولدت ابنتي إيميلي، حيث كان إمساك يدي زوجتي مفيداً بشكل كبير”.

وجاءت الدراسة التي نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، لتؤكد نتائج دراسات سابقة أظهرت أن ملامسة الجلد، يمكن أن تقلل من آلام الأطفال أثناء خضوعهم للإجراءات الطبية، وتخفف من الضغط والقلق لدى البالغين.