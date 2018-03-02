اليوم تتويج ملكة جمال الأناقة بأحد فنادق القاهرة في مصر

القاهرة(صدى):

أعلن محمود نجاح مؤسس مسابقة ” ملكة جمال الأناقة ” عن إقامة حفل ختام ” ملكة الأناقة ” ، اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر مارس في تمام الساعة السابعة مساء بأحد فنادق القاهرة لتتويج الملكة وأربع وصيفات .

وأشار ” نجاح ” إلى أن المسابقة تشارك بها متسابقات من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث تم إعدادهن قبل عدة أشهر فشاركن في دورات تأهيل لتعلم الاتيكيت و ” الكات ووك ” ، وإتقان اللغة الإنجليزية.

حيث سعت كل المشتركات لتستحق عن جدارة لقب ملكة جمال الأناقة للمسابقة في عامها الثالث على التوالي والتي لا تشترط منع ارتداء الحجاب.