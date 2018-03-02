بالفيديو.. رجل يسخر من الزواج بأغنية مع ابنتيه
أدى رجل مصري برفقة ابنتيه وصلة غناء ساخرة من حاله بعد الزواج .
وظهر الأب في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فسيبوك ” وهو يستخدم مقعدًا كطبلة بينما تلعب ابنتاه دور الكورال، وبدأ يغنى ساخرًا من حياته ومتطلبات زوجته وابنتيه بعد الزواج، وأنهى الأغنية بجملة ” أنا إيه اللى خلانى اتجوز ” .
الآب و الاطفال الفرفوشـة رزق 😅❤ماشاء الله 😍
Posted by Infinity ∞ on Wednesday, February 28, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمد ربك على نعمة البنيتين احسن فيهما تفلح ,,
,, اترك التذمر ,,