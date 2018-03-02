بالفيديو.. رجل يسخر من الزواج بأغنية مع ابنتيه

القاهرة(صدى):

أدى رجل مصري برفقة ابنتيه وصلة غناء ساخرة من حاله بعد الزواج .

وظهر الأب في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فسيبوك ” وهو يستخدم مقعدًا كطبلة بينما تلعب ابنتاه دور الكورال، وبدأ يغنى ساخرًا من حياته ومتطلبات زوجته وابنتيه بعد الزواج، وأنهى الأغنية بجملة ” أنا إيه اللى خلانى اتجوز ” .