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بالفيديو.. رجل يسخر من الزواج بأغنية مع ابنتيه

بالفيديو.. رجل يسخر من الزواج بأغنية مع ابنتيه
القاهرة(صدى):

أدى رجل مصري برفقة ابنتيه وصلة غناء ساخرة من حاله بعد الزواج .

وظهر الأب في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فسيبوك ” وهو يستخدم مقعدًا كطبلة بينما تلعب ابنتاه دور الكورال، وبدأ يغنى ساخرًا من حياته ومتطلبات زوجته وابنتيه بعد الزواج، وأنهى الأغنية بجملة ” أنا إيه اللى خلانى اتجوز ” .

الآب و الاطفال الفرفوشـة رزق 😅❤ماشاء الله 😍

Posted by Infinity ∞ on Wednesday, February 28, 2018


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43290 ] نشر منذ 2 ساعتين

احمد ربك على نعمة البنيتين احسن فيهما تفلح ,,

,, اترك التذمر ,,

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