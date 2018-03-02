” سياحة جدة ” تطلق تطبيق ” دليل إلكتروني باركود “

حسين العلي(صدى):

أطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة وبالتعاون مع عدد من الشباب السعودي ملاك وكالة كنوز السياحة من تطوير (دليل إلكتروني باركود) يُفتح بواسطة كاميرا الجوال ولا يتطلب برنامج قراءات الباركود.

حيث يمكن توجيه الكاميرا إلى الصورة المربعه ومن ثم تنقلك كاميرا الجوال إلى خرائط المواقع والمرافق السياحية وأهم الأماكن في جدة.

يمكن التجربة الآن من خلال توجيه كاميرا أي جوال آخر على صورة الكود في الصورة ادناه.

وقد تم اطلاق التطبيق خلال معرض جدة للسفر والسياحة ٢٠١٨م.

