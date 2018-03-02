ارتفاع عدد قتلى القوات التركية بعفرين إلى 60 شخصا

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر القوات التركية خلال هجمات معاكسة من قبل القوات الكردية، مضيفاً أن بذلك يرتفع إلى عدد قتلى قوات تركيا إلى 60 شخصاً.

وأوضح أن عدد قتلى عناصر القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية إلى 307 على الأقل، ممن قتلوا وقضوا في الاشتباكات مع القوات الكردية في منطقة عفرين.

فيما ارتفع عدد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الدفاع الذاتي، ممن قضوا في القصف والاشتباكات بريف عفرين، إل 272 ، و أصيب المئات من المدنيين والمقاتلين والجنود بجراح متفاوتة الخطورة، وبعضهم تعرض لإعاقة دائمة