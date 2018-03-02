3 نصائح للاهتمام بجمالك من غير تكاليف

متابعات(صدى):

تسعى كل فتاة للحصول دائمًا على مظهر جذاب ، لكن ذلك يجعلها تنفق الكثير من الأموال حرصًا منها على الاهتمام بجمالهن، ورغم أن الأمر قد يبدو من الأشياء العادية الذي اعتاد عدد كبير منهن عليها، إلا أنه من الأمور المرهقة ماديًا بدرجة كبيرة، لذا نقدم مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تساعدك بدرجة كبيرة في العناية بالجسم بداية من الشعر ووصولًا لأصابع القدمين دون الحاجة للذهاب إلى ” الكوافير ” .

العناية بالجسم بداية من الشعر:

يحتاج الشعر لعمل مجموعة من الماسكات للحفاظ على حيويته ولمعانه، ويعد ” حمام الزيت ” من أكثر الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تساعدك في تحقيق ذلك، فهو يعم لعلى تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، إلا أن يمكنك القيام به في المنزل من خلال تدفئة كمية من الزيت ووضعها على شعرك، ثم غسله بالطريقة العادية، فضلًا عن اختيار الفرشاة المناسبة.

العناية بالجسم والبشرة :

قومي بالبحث عن المساكات الطبيعية التي تناسب نوع بشرتك، للاستغناء عن رحلة الذهاب إلى صالون التجميل بشكل دوري للعناية ببشرتك، واحرصي على عمل تقشير لبشرتك بشكل أسبوعي للتخلص من بقايا الجلد الميت.

حمام البخار أيضًا من الطرق المهمة في العناية بالبشرة، فهو يعمل على تنظيف مسام الجلد والحصول على بشرة نظيفة وخالية من الأتربة والشوائب.

العناية بالأظافر:

تنفق الفتيات مبالغ كبيرة للاهتمام بأظافرهن والعناية بها، إلا أن الأمر لم يعد بهذه الصعوبة، حيث يمكن توفير تلك النقود وعمل جلسات الباديكير والمانيكير في المنزل بسهولة، تلك التي تساعد في التخلص من الجلد الميت والأتربة المتراكمة بين أظافر سواء القدمين أو اليدين.