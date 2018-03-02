94 شخصا من الجالية البرماوية يخضعون للعلاج من ” الإيدز “

نايف السالم(صدى):

أوضح منسق برامج مكافحة الإيدز بصحة العاصمة المقدسة، الدكتور وسام عفيري، إنه سيتم إخضاع أبناء الجالية البرماوية المصابين بمرض ” الإيدز ” للعلاج بالمستشفيات لمدة 3 أشهر متتالية، ولبرامج توعوية لمنع انتقال العدوى لآخرين.

وأشار إلى أن البرماويين المصابين بالمرض عددهم 94، بينهم امرأة توفيت في وقت سابق، لافتًا إلى أن 47 منهم بالعاصمة المقدسة، وحالة واحدة في رابغ، وبقية الحالات موزعة بين جدة والمدينة والمنورة، مؤكدًا أنه لن يتم احتجازهم في المستشفيات.

وجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة قال إن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية بتوجيه من أمير المنطقة، تمكنت من التوصل للبرماويين المصابين الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات المتكررة من الجهات الصحية، حيث تمت إحالتهم للعلاج في المستشفيات.