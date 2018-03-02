امرأة فلبينية تتفاعل مع قضية قتل عاملة بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تعاونت امرأة فلبينية، مع وكالة تشغيل عمال بالخارج، وقامت بتسليم نفسها للشرطة، وتحدثت أمام وسائل الإعلام، في مؤتمر صحافي في الفلبين، أمس الخميس، وذلك على خلفية طلب المرأة للتحقيق، في قضية العاملة المقتولة، في الكويت من قبل مخدوميها، جوانا دانييلا ديمافيليس.

وقابل الناطق باسم رئاسة الجمهورية الفلبينية، هاري روكي هذه الخطوة بالترحيب، وقال أن قيامها بتسليم نفسها؛ في محاولة لتبرئة ساحتها، أمر جيد.

ومن جانبها، قالت تيوباليس، وهي تبكي إنها لم ترسل الضحية ديمافيليس، للعمل بالكويت، بل رشحتها فقط لوكالة التشغيل التي تولت تسفيرها.

ويجدر الإشارة، إلى أن ” تيوباليس ” ، وهي تبكي إنها لم ترسل الضحية ديمافيليس للعمل بالكويت، بل رشحتها فقط لوكالة التشغيل، التي تولت تسفيرها، وأكدت ” تيوباليس ” أن علاقتها انقطعت بالعاملة ” ديمافيليس ” ، عقب سفر الأخيرة للكويت مباشرة.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو ديوتيرتي، أمر الشرطة بتعقب المسؤولين، عن توظيف العاملة الفلبينية بالكويت، والتي عُثر على جثتها، في فريزر شقة مخدوميها، اللبناني وزوجته السورية، بعد فقدها لنحو عامين.

يُذكر أن ” تيوباليس ” بالكويت، في الفترة من 2007 إلى 2016، وبعد عودتها للوطن عرضت عليها وكالات تشغيل، مبلغًا نقديًا مقابلة إحالة عاملات، وتسفيرهن للكويت.

واعتقل الزوجان المتهمان، بتعذيب العاملة وقتلها، والتخلص من جثتها في فريزر ثلاجة، بالكويت بعد هروبهما إلى لبنان ثم سوريا، وسلمت دمشق الزوج اللبناني إلى بيروت، وتحفظت على الزوجة، وتطالب الكويت بتسليمهما للمحاكمة.