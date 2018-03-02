إحصائية: 12 مليون مركبة تستهلك 910 ألف برميل بنزين في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الإحصاءات الرسمية، أن عدد المركبات بالمملكة، الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، تستهلك يومياً نحو “910” آلاف برميل من البنزين والديزل.

وأشارات الإحصائيات، إلى أن قطاع النقل، يستهلك نحو 22% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة، فيما يذهب 90% منها لقطاع النقل البري.

جاء الاستهلاك المتزايد في الطاقة، نظرًا لكون المملكة من الدول ذات معدلات النمو السكاني المتزايد، الأمر الذي يشكل ضغطًا على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة، عن توقعاتها باستمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل إلى أكثر من 26 مليون مركبة بحلول عام 2030، الأمر الذي يؤدي بدوره لارتفاع معدل استهلاكها من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل يوميًا.