القميص رقم 7 ينتظر غريزمان في البرسا.. وميسي يرفض

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن رباعية أنطوان غريزمان لاعب اتلتيكو مدريد في شباك ليغانيس في الدوري الإسباني، ستكون سببًا لإصرار البرسا على ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر أن اللاعب يفكر في الانضمام إلى البرسا، وعلى جانب أخر لا يريد برشلونة إعطاء القميص رقم 7 للاعبه فيليب كوتينيو، على أمل التعاقد مع غريزمان بعد نهاية الموسم الحالي.

وقدم غريزمان موسم رائع في صفوف أتلتيكو، حيث أصبح أول لاعب فرنسي يحرز رباعية في مباراة واحدة بالدوري الإسباني، إلا أن ميسي لا يرغب في انضمامه حتى الان.