3 أفكار مبتكرة تساعدك في التعبير عن مشاعرك تجاه طفلك

متابعات(صدى):

يبتكر دائمًا خبراء علم النفس طرق وأفكار مختلفة لتفريغ الكبت الداخلي خاصة للأطفال، حيث أن هذه الطريقة ستساعد أبنائك في التعبير عن مشاعرهم وتساعدك لكي تعبري عن مشاعرك تجاه طفلك، منها الوجوه الكرتونية التي يمكن أن تعبر عن الفرح أو السعادة أو الخوف، فيمكنك عمل هذه الألعاب من مواد كارتونية وأكواب بلاستيك أو كارتون متوافرة بالبيت، وتعتمدي عليها بدلا من الصراخ في وجه ابنك.

اللوحة التعبيرية:

لوحة من الكارتون يتم قصها بشكل وجه ويكون كل جزء من الوجه قابل للتحرك، كل ما عليك هو توفير بعض الورق المقوى أو الكرتون وبعض الدبابيس التي يسهل الحركة من خلالها.

كوب بلاستيك للبنت:

إذا كنتِ أم لفتاة يمكنك عمل كوب بلاستيك على شكل بنت مع تغيير تعبيراتها برسومات وتعبيرات مختلفة، وهنا ستحتاجين كوبين، الأول ثابت يحمل الملامح الأساسية للبنت مثل الشعر ، والآخر يتم تفريغه داخله ليحمل تعبيرات الوجه، وهو الكوب الذي يتم تغيره عند التعبير عن شكل لآخر.

كوب بلاستيك للأولاد:

في حال كنت أم لولد فالأمر مختلف يمكنك رسم إطار من الشعر القصير على شكل ولد وتحديد ملامحه الذكورية بأشكال وتعبيرات مختلفة وهو ما يتم رسمه على الكوب الخارجي، أما الكوب الداخلي فهو يتنوع بتعبيرات الوجه .