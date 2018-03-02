7 نصائح للعريس لإطلالة أنيقة في زفافه

أماني الغامدي(صدى):

بالرغم من أن إطلالة العريس لا تقل أهمية عن العروس لكنهما مكملان لبعضهما البعض، وكما تحرص الفتيات على الظهور إطلالة ملكية أنيقة ومختلفة في يوم زفافهن، يسعى العريس أيضًا ليكون في أبهى شكل له في زفافه.

لذلك تحدث أحد مصممي الأزياء عن إطلالة العريس وأهم النصائح التي يجب أن يعرفها كل رجل ليظهر بالشكل المرجو يوم زفافه، بما يتناسب مع طبيعة وشكل جسمه وطوله.

ومن أبرز النصائح التي وجهها:

1-إن كان العريس قصير القامة، فعليه تجنب ارتداء جوارب باللون الأبيض حتى لا يقسم طوله، وإن كان طويل القامة عليه ألا يرتدى حذاء بكعب عالي.

2-إن كان العريس نحيف عليه أن يختار جاكت البذلة بصف أزرار واحد، وإن كان سمينا فعليه أن يختار جاكت بالبذلة بستايل ” كروازيه ” بصفين أزرار.

3-اختيار ياقة القميص المرتفعة لأنها تعطى شكل أكثر أناقة.

4-إن كان العريس نحيف، عليه أن يختار ياقة البذلة صغيرة الحجم، وإن كان ممتلئا فعليه اختيار ياقة عريضة.

5-أما رابطة العنق فمن الأفضل أن تكون رفيعة إن كان العريس نحيف، وإن كان عريض يختار رابطة عنق عريضة.

6-الحرص على اختيار منديل البذلة بنفس لون رابطة العنق.

7-في الخطوبة على العريس أن يختار رابطة عنق بنفس لون الفستان لتكون إطلالته متناسقة مع العروس.