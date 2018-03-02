الحصيني: الشتاء سينتهي بنهاية العقرب 2

نايف السالم(صدى):

أكد عبدالعزيز الحصيني، خبير الأرصاد الجوية، أن الشتاء سينتهي بنهاية العقرب2، يوم الأربعاء الموافق 19/6/1439، مضيفاً أنه سينتهي فلكياً يوم 4/7/1439هـ بتعامد الشمس على خط الإستواء.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هل ينتهي البرد ” لا ” باقي بياع الخبل عباته موسم الحميمين 26 يوماً بدايته 19/6/1439 رغم إن الحرارة من الممكن أن تصل 40 مئوية لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة بتدبير العزيز الحكيم ” .

وأضاف : ” تابع لـ ” بياع الخبل عباته ” موسم الحميمين 26 يوم صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب.. يمكن رفع الملابس الثقيلة بنهاية العقرب ” 2 ” الأربعاء 19/6/1439، مع الاحتفاط بالمعاطف الشتوية يقولون ” ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم ” ومدام البر (القمح) في البر لا تأمن البرد ” .