بالفيديو.. موقف محرج لشاب استعرض مهاراته في لعب البولينج

متابعات (صدى):

تعرض شاب لموقف محرج بسبب سقوط كرة البولينج من يده أثناء استعراض مهاراته في اللعب أمام أصدقائه.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، الشاب وهو يحمل الكرة وفجأة انزلقت من يده بقوة لتتسبب في سقوطه بطريقة مروعة على الأرض وسط ضحكات ساخرة.