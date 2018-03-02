بالفيديو.. موقف محرج لشاب استعرض مهاراته في لعب البولينج
تعرض شاب لموقف محرج بسبب سقوط كرة البولينج من يده أثناء استعراض مهاراته في اللعب أمام أصدقائه.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، الشاب وهو يحمل الكرة وفجأة انزلقت من يده بقوة لتتسبب في سقوطه بطريقة مروعة على الأرض وسط ضحكات ساخرة.
We all know someone who's this bad at bowling
We all know someone who's this bad at bowling 😂🎳
Posted by VT on Wednesday, February 28, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43291 ] نشر منذ 2 ساعتين
تكبر وتاكل غيرها ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 55 دقيقة
فين الفيديو