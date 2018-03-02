استجواب ” نتنياهو ” وزوجته في قضية ” 4000 “

القدس المحتلة(صدى):

استجوبت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، لاتهامه بالفساد، وذلك للمرة الأولى.

وبدأت الشرطة في التحقيق القضية المعروفة إعلاميا بـ ” 4000 ” ، والمتعلقة بحصول موقع ” والا ” الإخباري على مزايا وتسهيلات من قبل شركة ” بيزك ” للاتصالات؛ لتقديم تغطية إيجابية لرئيس الوزراء، وذلك بين عامي 2015 و2017.

وتخضع سارة نتنياهو، ومسؤول في شركة ” بيزك ” ومسؤول حكومي سابق مقرب من نتانياهو، إلى التحقيق في هذه القضية.

فيما أبدى أحد المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء، استعداده للشهادة ضد نتنياهو، ما يدعم احتمالات ملاحقة نتانياهو قضائياً.