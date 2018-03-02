قرقاش: هناك حالة إدراك بريطاني لدور المملكة المحوري في المنطقة

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن هناك حالة من الإدراك المتنامي بدور المملكة المحوري والقادم، من جانب بريطانيا.

وأشار إلى أن قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا واليمن والملف الفلسطيني، تحظى باهتمام في مراكز القرار والبحوث، مؤكداً أن الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هي الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” زيارة ممتازة إلى المملكة المتحدة وفرصة لشرح موقف الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والتطرف والإرهاب، هناك إدراك متنامي بدور السعودية المحوري والقادم وقلق من الدور الإيراني الإقليمي ” .

وأضاف : ” قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا واليمن والملف الفلسطيني تحظى باهتمام في مراكز القرار والبحوث، وقناعة تتعزز بأن الإمارات شريك صادق يدرك أهمية أن تتحمل دول المنطقة مسؤوليات أمن واستقرار المنطقة ” .

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واختتم : ” الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هي الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات، وهذا التوجه الواضح يقدره الأصدقاء والشركاء، لا نتلون ولا نكذب ولا نلعب على التناقضات، والحصيلة احترام للإمارات وتعاون مع دورها في المنطقة وقضاياها ” .