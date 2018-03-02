تفاقم أزمة نازحي تاورغاء الليبية بسبب المليشيات المتطرفة

طرابلس(صدى):

تفاقمت أزمة نازحي مدينة تاورغاء بسبب نكث الميليشيات المتطرفة في ليبيا بوعد إعادتهم إلى منازلهم التي فروا منهم جراء الفوضى التي تضرب البلاد.

وقام عدد من سكان المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، بالتظاهر في الصحراء التي لجأوا إليها مطالبين بإعادتهم إلى منازلهم.

وأوضحت مصادر أنه تؤكد مأساة سكان هذه المدينة حالة الفوضى المستشرية وعجز كل الأطراف عن إنهاء سطوة الميليشيات، الأمر الذي دفع بجهات سياسية عدة لتحميل الحكومة مسؤولية تعثر إعادة النازحين.

ووقف تنظيم البنيان المرصوص المتشدد معترضًا طريق عودة النازحين، بعد أن نسف آخر اتفاق وُقع قبل بضعة أيام، لإنهاء مأساتهم.

وجدير بالذكر إنه منذ 2011 يعيش الآلاف من سكان تاورغاء في مخيمات مؤقتة في منطقة قرارة القطف قرب مدينة بني وليد، بعد أن أجبرتهم ميليشيات متطرفة على الرحيل قسرًا عن منازلهم.