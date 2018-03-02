ارتفاع معدل التضخم بالعاصمة اليابانية إلى 4. 1 بالمئة الشهر الماضي

طوكيو(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم في منطقة العاصمة طوكيو بنسبة سنوية تبلغ 4ر1 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يعد مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات التضخم في مختلف أنحاء البلاد. وتتوافق هذه النسبة مع توقعات الخبراء، وتمثل زيادة عن النسبة التي تحققت في يناير الماضي وبلغت 3ر1 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع غير المستقرة مثل المأكولات الطازجة، بنسبة سنوية تبلغ 9ر0 بالمئة، في زيادة فاقت توقعات الخبراء، وتمثل ارتفاعًا عن النسبة التي تحققت في يناير وبلغت 7ر0 بالمئة. وعلى أساس شهري، ظل معدل التضخم مستقرًا في طوكيو، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 1ر0 بالمئة.

كما أعلنت الحكومة اليابانية في وقت سابق اليوم، تسجيل أول تراجع لمعدل البطالة في البلاد منذ شهرين، حيث تراجع ذلك المعدل بنسبة 4ر2% في يناير مقارنة بـ 7ر2% في ديسمبر.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في يناير وصل إلى 62ر65 مليون شخص بزيادة قدرها 920 ألف شخص أو 4ر1% عن نفس الفترة من العام الماضي.