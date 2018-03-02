زيت النعناع للتخلص من حب الشباب وتطويل الشعر

نورة الشهري(صدى):

يُعتبر زيت النعناع من الزيوت الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها لعمل وصفات طبيعية بالبيت لجمالك سواء ما يتعلق بالشعر وترطيبه أو بنضارة البشرة وإشراقها، وهو يضم مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات، فالنعناع من النباتات التي ثبت قدرتها وفوائدها للجسم على مدار القرون الماضية، والذي يتم منه استخلاص الزيت، لذلك نصح الأطباء لبعض الوصفات الطبيعية بزيت النعناع.

التخلص من حب الشباب:

زيت النعناع يعد من أفضل الزيوت لعلاج حب الشباب بالوجه بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، ولعمل وصفة بهذا الزيت، قومي بوضع بعض النقاط من الزيت في كوب من الماء، ومزجهما معا جيدا، ثم باستخدام قطعة من القطن النظيفة قومي بغمسها في هذا الخليط وترطيب الوجه به خاصة حب الشباب، مما يساعد على تنظيف المسام المسدودة التي تعد السبب الأساسي لنمو البكتيريا الضارة المسببة لحب الشباب.

تطويل الشعر:

يدخل زيت النعناع في الكثير من منتجات الشعر والعناية به نظرًا لتعزيز نموه وتقويته، وإصلاح الشعر التالف، ويمكنك إضافة زيت النعناع للشامبو الخاص بك، أو عمل ماسك عن طريق دهان بعض النقاط به على فروه الرأس وحى أطراف الشعر ولف رأسك بفوطة ساخنة لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ، مما يساعد على الحد من تقصف شعرك وزيادة طوله.

ترطيب البشرة:

يحتوى زيت النعناع على بعض الفيتامينات التي تفيد في تغذية البشرة واستعادة الإشراق لها من خلال عمل ماسكات لنضارتها، قومي بوضع بعض النقاط من زيت النعناع على كوب من الزبادي وامزجيهما معا ثم قومي بتطبيق الخليط على بشرتك بشكل متساوي ، واتركيه حتى يجف، نحو 20 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ.