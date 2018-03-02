القناة السعودية تعرض 3 أفلام الليلة

نورة الشهري (صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون، عن عرض فيلم فاتن تقودني للجنون، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 11 مساءً، ضمن مبادرة أفلام سعودية على السعودية.

وأوضحت أن فيلم فاتن تقودني للجنون من إخراج محمد سندي، ويروي مغامرة فتاة تضطر لقيادة السيارة، بعد أن سئمت تسويف زوجها في جلب احتياجات المنزل.

كما ستعرض فيلم عاطور للمخرج حسين المطلق، والذي يطرح بشكل كوميدي قصة شاب بدين وظريف، يحاول أن يطبق مقولة ” أكون أو لا أكون ” ، وذلك في نفس الوقت.

وسيتم عرض فيلم صفر للمخرج قاسم الشافعي، والذي يتناول معاناة الصم والبكم، عبر شابين يحاولان، بلا جدوى، الاستمرار كصديقين.