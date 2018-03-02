طريقة جديدة لاستخدام ” الديتوكس ” في تنظيف البشرة

أماني الغامدي(صدى):

يُعد ” الديتوكس” واحد من أهم الأنظمة الحديثة للرجيم وفقدان الوزن وتنظيم حركات الهضم، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ” الديتوكس ” أيضًا من أهم الأنظمة الطبيعية لتنظيف البشرة بعمق ودون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل، لتتمكن الفتيات من تطبيق هذا النظام في حياتهم اليومية.

وهذه هي طريقة تحضير ” الديتوكس ” لتنظيف البشرة:

أولاً المكونات:

2 لتر ماء

ثمرة خيار

ثمرة ليمون

حفنة من أوراق النعناع الطازج

ثانيًا طريقة التحضير:

احضري إبريق يستوعب عدد لترات الماء، قطعي الخيار والليمون إلى شرائح متوسطة الحجم، ضعيها في الإبريق ثم ضعي أوراق النعناع وضيفي لهم الماء، واتركيهم لمدة يوم كامل ثم استخدمي هذه المياه في غسل وجهك، وستساعدك على تنظيف بشرتك بشكل عميق ومنحها جمال ونضارة.