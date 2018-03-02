شرطة بقيق تلقي القبض على الشاب الهارب بقيمة ” البنزين “

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الامنية في محافظة بقيق القبض على مواطن هرب من محطة وقود دون دفع قيمة الوقود الذي تمت تعبئته لمركبته ، وتسبب في إصابة عامل المحطة بعدما حاول اللحاق به.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه إلحاقا لما سبقت الإشارة إليه عن ورود بلاغ لشرطة محافظة بقيق يفيد بهروب قائد مركبة بعد تزويد مركبته بالوقود في أحد المراكز بمحافظة بقيق دون دفع قيمة الوقود.

وقيام عامل المحطة باللحاق به وتسلقه في الحوض الخلفي للمركبة أثناء هروبها بسرعة عالية مما تسبب في سقوطه وإصابته بإصابات متفرقة من جسده.

وأضاف الرقيطي: من خلال المتابعة الأمنية للحادثة تمكن المختصون بشرطة محافظة بقيق من الكشف عن هوية قائد المركبة حيث تبين أنه مواطن يبلغ من العمر 17 عاما ويرافقه مواطن خليجي وآخرون سعوديون في العقد الثاني من العمر وتمت إحالتهم لدار الملاحظة الاجتماعية باستثناء أحدهم والذي أحيل لفرع النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص.